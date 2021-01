Casal albergava 22 cães dentro de padaria. Estabelecimento encerrado por falta de condições de higiene. Veja as imagens

A GNR fechou, no domingo, uma padaria por violação da proibição de laboração e por falta de condições de higiene, no concelho de Ponta Delgada, nos Açores.As autoridades identificaram no local 22 cães, tendo sido recolhidos 19 pelo Canil Municipal de Ponta Delgada, devido à falta de condições e por existir risco para os animais, "em virtude do número de animais exceder o número máximo de três cães adultos em cada habitação do domicílio", explica a GNR. Foram também detetadas irregularidades no que diz respeito à vacinação, registo, licenciamento e identificação eletrónica (microchip) dos animais.Segundo o comunicado das autoridades o "estabelecimento encontrava-se anexado ao domicílio dos proprietários, tendo sido identificados dois suspeitos, um homem e uma mulher de 59 e 63 anos, respetivamente, e apreendidos cerca de 11 quilos de massa levada, 100 quilos de farinha e 326 pães com um valor estimado de 217 euros".Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada.