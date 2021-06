O homem, de 36 anos, foi convidado para uma festa particular em Odivelas, organizada no domingo por um casal de amigos e que tinha como objetivo verem o jogo entre entre Portugal e a Bélgica para o Euro 2020. Finda a partida, aproveitou um momento de distração e introduziu-se no quarto da filha dos donos da casa, de 9 anos. Ao ouvirem os gritos de desespero da menina, que chorava convulsivamente, encontraram-na já seminua com o predador sexual ao lado.