Um casal, de 20 e 22 anos, foi detido pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ por, a partir de Portugal, terem feito mais de 300 vítimas num esquema de roubo de dados bancários, com o qual se apropriaram de 40 mil euros.





Os burlões, estrangeiros, chegaram a Lisboa em janeiro e avançaram com o plano, fazendo compras online com os cartões bancários das vítimas. Adquiriam bens eletrónicos que mandavam entregar num sistema de ‘cacifos’, onde iam depois levantar as encomendas. A UNICRE, a SIBS e o El Corte Inglés colaboraram com a PJ.