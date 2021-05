O núcleo duro do gang era formado por vários casais, residentes em Estremoz. Durante cerca de ano e meio, selecionaram vítimas através de anúncios de venda de produtos colocados na Internet.Com cartões de telemóvel descartáveis contactavam os vendedores e diziam querer pagar pela compra no imediato, através da aplicação de transferência de dinheiro MB Way.