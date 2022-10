Casal de burlões finge ser da GNR para conseguir casa

Um casal residente na Benedita, Alcobaça, foi detido em flagrante delito pela PSP de Leiria a burlar uma funcionária de uma imobiliária, em Leiria, fazendo-se passar por oficiais da GNR para lhes ser entregue uma chave da casa que diziam querer comprar, sem terem pago qualquer valor. Noutras ocasiões, Roberto Santos, de 34 anos, e Catarina Henriques, de 38, faziam-se passar por enfermeiros do INEM, voluntários da proteção civil e até por comandantes de bombeiros para assim obterem “benefícios particulares”.





Nas buscas ao carro e à residência, a PSP encontrou e apreendeu um “vasto leque de fardamento”, divisas, insígnias, equipamento técnico e tático policial, algemas, coldres, rádios e cartões profissionais das instituições que diziam representar. Os detidos têm antecedentes por burla e falsificação. A PSP de Leiria prossegue a investigação e apela a eventuais vítimas que se queixem.



Sem quantificar o número de crimes de que o casal português é suspeito no âmbito desta operação designada de "Dupla face", a fonte da PSP declarou que há conhecimento de crimes praticados no distrito de Leiria, "mas admite-se outros fora do distrito", esclarecendo "não existir, ainda, um perfil das vítimas destes crimes".

"Os dois têm antecedentes policiais e criminais", adiantou, referindo terem sido feitas buscas, uma à viatura e outra ao domicílio dos suspeitos.