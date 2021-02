Casal de burlões finge ser família de idoso para lhe assaltar a casa em Felgueiras

Um casal assaltou, esta terça-feira, um idoso, em Airães, no concelho de Felgueiras. Segundo uma nota publicada pela Junta de Freguesia de Airães, na página do Facebook, tudo aconteceu na hora de almoço, quando um casal se dirigiu a casa do idoso e o convenceu que o conhecia.



Quando conseguiram a confiança da vítima, os burlões entraram na sua residência. Enquanto conversavam, a mulher pediu para ir à casa de banho e é nesse momento que remexe a casa toda para assaltar a vítima. Conseguiu encontrar a carteira da vítima e dinheiro que roubou.





Depois desta situação, a junta de freguesia alerta os mais idosos "para que, em caso algum, abram a porta a desconhecidos, mesmo que estes aleguem familiaridade".