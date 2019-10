Casal de idosos deixa carro ligado e morre intoxicado

Moisés Matias, de 86 anos, e Alzira Gomes Tomé, de 80, morreram, ao que tudo indica, intoxicados com monóxido de carbono na casa onde moravam sozinhos, na rua Senhora da Conceição, em Estela, Póvoa de Varzim.Segundo oapurou, o homem tinha por hábito deixar o carro ligado durante a noite porque acreditava que dessa forma a bateria não se ia descarregar. Na noite de quarta-feira, o motor da viatura, que estava na garagem, entrou em combustão, o que acabou por culminar na morte do casal.Maria Coelho, a empregada do casal, desloca-se todos os dias à habitação, onde permanece durante duas horas.Esta quinta-feira, às 10h, percebeu que algo não estava bem quando não conseguiu entrar. "Estava tudo fechado, bati à porta e ninguém abriu. Tentei mais uma vez e nada. Resolvi ir falar com o sobrinho", disse Maria Coelho, que voltou ao local duas horas depois.Os Bombeiros da Póvoa de Varzim foram acionados às 11h59 para uma abertura de porta com socorro. Quando chegaram, depois de arrombarem a porta, depararam-se com os cadáveres na sala. O corpo do homem estava envolto em sangue, o que levou a GNR a acionar a PJ por suspeitas de crime. Depois de inalar o monóxido de carbono, o homem desmaiou e ficou ferido na queda, o que pode justificar o sangue.O casal morreu antes do jantar. "Eles têm por hábito ver o telejornal e no fim vão à cozinha jantar. Ontem [quarta-feira] isso não aconteceu porque as sopas ainda estão em cima da mesa, bem como os remédios", referiu a empregada, que os recorda em lágrimas."Chamava-lhes bebés. Brincava com eles e eles também estavam sempre na brincadeira. Ele perguntou-me há quanto tempo estava com eles, eu disse que estava há quatro anos e ele confessou-me que me via como uma filha. Foi a última coisa que ouvi dele", concluiu.Ricardo Querido, 10 anos; a mãe, Catarina Ribeiro, de 34; e o namorado desta, Rui Costa, de 28, morreram em casa, na Aldeia de Joanes, Fundão, intoxicados por monóxido de carbono, a partir de um esquentador.O aparelho que estava instalado na cozinha não funcionava em pleno e apresentava fugas. Os três foram encontrados sem vida pelo pai de Ricardo, na manhã de 22 de outubro.Os corpos foram removidos pelos Bombeiros da Póvoa de Varzim pelas 16h30 e encaminhados para a Medicina Legal do Porto. A data dos funerais só será conhecida após a autópsia que despistará, em definitivo, se houve, ou não, crime.Os três filhos e netos do casal estão emigrados em França e devem regressar esta sexta-feira a Portugal. O homem e a mulher passaram grande parte da vida nesse país, onde também viveram entre o Natal de 2018 e o mês de março deste ano. Voltaram porque queriam morar sozinhos.