Mãe detida por abusar sexualmente do filho de 11 anos

Um casal foi detido pela Polícia Judiciária na passada quarta-feira, dia 12 de junho, em Portimão por ser suspeito de abusar sexualmente de uma criança.



De acordo com um comunicado da PJ, os abusos remontam a 2017. O casal, mãe da criança e o seu companheiro, terá abusado sexualmente de um rapaz com cerca de 11 anos.





Os abusos terão acontecido na casa onde os três moravam.

Os detidos, um homem com 28 anos e uma mulher com 32, foram presentes esta sexta-feira no Tribunal de Lagos, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.