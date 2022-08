Casal detido por roubo no Algarve

Um homem de 62 anos e uma mulher de 42 foram detidos, este domingo, após uma denúncia de roubo na Vila de Sagres, no Algarve, avançou a GNR em comunicado.



Na sequência desta denúncia, os militares da Guarda, com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Portimão, realizaram uma investigação, no concelho de Lagos, que culminou na localização e detenção dos dois suspeitos, sendo ainda possível apurar que o casal tinha já praticado furtos no município de Loulé, conforme revelou o documento.



Durante a ação policial foram apreendidos cinco telemóveis, cinco pares de óculos, quatro carregadores de telemóvel, dois discos externos, dois powerbank, e um computador portátil.



Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório, no Tribunal Judicial de Lagos, esta segunda-feira, onde foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de saída de território nacional para o homem de 62 anos.