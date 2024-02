Casal encontrado morto em casa em Terras de Bouro

Um casal de idosos, de 75 anos, foi encontrado ao inicio da tarde morto em casa, no lugar do Assento, na freguesia de Ribeira, em Terras de Bouro. Segundo os Bombeiros de Terra de Bouro, o alerta foi dado cerca das 13h50.



Ao que o Correio da Manhã apurou terão sido vizinhos a informar a GNR que deram por falta do casal, já que era habitual andarem na rua durante o dia.





Os Bombeiros de Terras de Bouro foram chamados ao local, mas já nada puderam fazer pelos idosos que já estariam mortos há mais de 48 horas e que ainda não se encontravam em estado de decomposição. Quando chegaram ao local, os meios de socorro ainda se aperceberam de um intenso cheiro a gás.A Polícia Judiciária foi chamada ao local e investiga. Em cima da mesa estão todos cenários em aberto, entre eles uma fuga de gás acidental ou um uma decisão do casal de colocar termo à vida.