Um incêndio destruiu, esta tarde de sexta-feira, um carro, na Travessa do Outeiro, nas Caldas das Taipas, em Guimarães.



O alerta foi dado às 15h09. Para o local foram acionados os Bombeiros das Taipas, que rapidamente extinguiram as chamas. As causas do fogo estão por apurar, mas, ao que tudo indica, terão sido causadas por um curto-circuito.





Apesar do aparato, ninguém ficou ferido. A GNR esteve no local e investiga.