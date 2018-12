Casal esmagado por camião no Algarve tinha a vida ligada à religião

População de Portimão em choque com a morte estranha de idosos que ficaram debaixo de camião.

Por José Carlos Eusébio e Rui Pando Gomes | 13:11

O casal de idosos que morreu depois de o carro em que seguiam ter sido esmagado por um camião, em Portimão, tinha uma vida ligada à religião e à solidariedade no concelho de Monchique.

Maria Jesus Serrão, de 73 anos, e o marido, António Serrão Nunes, de 75, ficaram presos debaixo de um veículo pesado que capotou junto à rotunda de acesso à A22. Segundo o CM apurou, os idosos faziam parte do coro da igreja e ajudavam nas atividades da paróquia e nas celebrações religiosas. Eram eles que davam a comunhão às pessoas que não podiam ir à igreja, por motivos de doença ou por falta de mobilidade. António Nunes era também irmão da Misericórdia .



O casal era estimado pela população que ficou em choque com o sucedido. "Fiquei bastante transtornado quando percebi quem eram as vítimas pois são pessoas amigas e com quem nos relacionamos diariamente", referiu ao CM Rui André, presidente da Câmara de Monchique. O autarca adianta que "foi uma notícia chocante até pelos contornos em que ocorreu o acidente, e que deixou todos muito tristes, pois este era um casal muito querido e com uma participação muito ativa nas atividades da paróquia e nas celebrações religiosas".



PORMENORES

Aljezur e Tavira

Dois homens e uma mulher morreram na semana passada em acidentes nas estradas algarvias, em Aljezur e Tavira. Uma das vítimas era de Monchique.



38 mortes na região

Entre 1 de janeiro e 21 de novembro morreram 33 pessoas nas estradas da região, a que se juntam as 5 vítimas dos últimos dias, totalizando 38 mortes.



9676 acidentes

Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre 1 de janeiro e 21 de novembro já ocorreram 9676 acidentes nas estradas algarvias.