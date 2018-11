Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com camião faz três feridos graves em Portimão

Carro ficou esmagado na rotunda no acesso à A22. Autoridades com poucas esperanças de retirar com vida vítima encarcerada.

11:58

Um acidente que envolveu uma viatura pesada e um ligeiro deixou três pessoas feridas com gravidade, na manhã desta sexta-feira.



O acidente aconteceu na EN 124, em Portimão. A viatura pesada despistou-se e chocou contra um carro ligeiro, onde seguiam três pessoas. Duas delas ficaram encarceradas e estão feridas com gravidade.



Uma desta vítimas, uma mulher de 73 anos, foi retirada do carro que ficou esmagado pelo camião ao fim de hora e meia de operações de desencarceramento. FOi resgatada em estado crítico e encaminhada para o Hospital de Portimão.



Pelas 14h00 outra vítima ainda estava presa dentro do veículo. As hipóteses de ser resgatada com vida são diminutas.



O condutor do camião é outro ferido grave.



O acidente aconteceu na EN 124, na rotunda de acesso à A22. A via está cortada, o que afeta a ligação entre Portimão e Monchique. Os condutores são obrigados a fazer grandes desvios para fazer a viagem entre as duas localidades.