Morre contra camião atravessado na EN103 em Barcelos

António Quesado seguia para casa quando sofreu colisão frontal.

Por Patrícia Lima Leitão e Fátima Vilaça | 09:39

António Quesado, de 62 anos, seguia em direção a Santa Marta, Viana do Castelo, onde reside, quando a carrinha que conduzia colidiu com um camião em despiste, na EN103, entre S. Martinho de Vila Frescainha e Vilar do Monte, Barcelos, esta quinta-feira por volta das 13h00. Os bombeiros ainda fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local. O piso escorregadio, devido à intensa precipitação, poderá ter estado na origem do acidente.



A vítima mortal, única ocupante da carrinha, ficou encarcerada após o embate frontal. "Devido às lesões que apresentava, não era viável qualquer recuperação", afirmou José Simões, adjunto de comando dos bombeiros de Barcelos. António Quesado deixa a mulher e uma filha. Um sobrinho esteve no local do acidente.



O condutor do camião - que ficou atravessado nas duas faixas da estrada nacional - relatou aos bombeiros que conduzia a uma velocidade reduzida e que não sabe o que motivou a perda de controlo da viatura. "Estava em choque. Disse que o camião entrou em despiste e que não conseguiu fazer nada para evitar o acidente. Até disse que não iria conseguir voltar a conduzir camiões", referiu José Simões. O camionista , de 48 anos, que se dirigia para Barcelos, necessitou de receber apoio psicológico por parte do INEM.



O troço de três quilómetros da EN103 esteve cortado ao trânsito durante cinco horas, enquanto decorriam os trabalhos de remoção dos destroços.