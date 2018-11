Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança ferida em colisão com autocarro em Matosinhos

08:57

Uma criança de três anos e meio ficou ferida numa colisão entre um autocarro da STCP e um carro, este domingo pelas 12h15, em Matosinhos.



O acidente ocorreu na rua Tomás Ribeiro, junto ao cruzamento com a rua D. João I. A vítima foi transportada para o Hospital de São João, Porto.



No acidente ficou ainda ferida uma mulher, que não necessitou de tratamento hospitalar. As vítimas seguiam no autocarro. A rua esteve cortada ao trânsito cerca de 40 minutos.