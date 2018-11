Acidente aconteceu na estrada que liga Vilar do Monte a Barcelos.

Por Aureliana Gomes | 14:35

Um morto, com cerca de 30 anos, é o resultado de uma aparatosa colisão entre um camião e uma carrinha, esta quinta-feira, na EN103, em Barcelos.



O alerta foi dado cerca da 13h00, para um acidente na estrada que liga Vilar do Monte a Barcelos.



Para o local foram os Bombeiros de Barcelos com vários meios. Do sinistro, haverá, pelo menos, mais um ferido grave.

A estrada está cortada ao trânsito.