Duas idosas de 78 anos morrem em acidentes

Mulher vê a mãe perder a vida numa colisão violenta com outro carro.

Por José Eduardo Cação | 08:53

Isaura Silva, de 78 anos, morreu ao lado da filha, de 52, numa colisão violenta entre dois carros, na rua Pinho Leal (EN326), em Vale, Santa Maria da Feira, este domingo à tarde. E horas antes, ao início da manhã, o automóvel em que seguia um casal despistou-se, embateu contra um poste de iluminação, no IP2, em Monforte, Alto Alentejo, e a mulher, também de 78 anos, morreu junto ao marido, de 75, que sofreu ferimentos ligeiros. Duas idosas mortas em acidentes no Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada.



"O marido [de Isaura Silva] faleceu há pouco tempo e ela costumava andar muito com a filha, que mora aqui perto e que, por vezes, a levava a visitar a irmã", disse José Costa, vizinho de uma das três filhas da vítima mortal - que tinha ainda três filhos.



O acidente aconteceu às 14h55 deste domingo. O carro, conduzido pela filha de Isaura - que ficou ferida e foi hospitalizada –, virava da rua da Torre para a estrada nacional quando ocorreu a colisão com um BMW, que embateu depois num carro estacionado e cujo condutor saíra minutos antes.



A estrada esteve cortada. O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação esteve no local.



Marcelo deixa apelo por mais segurança

O Presidente da República fez este domingo um apelo "a todos os portugueses para que, em respeito das regras e com consciência cívica, contribuam para um ambiente rodoviário mais responsável e mais seguro".



Marcelo Rebelo de Sousa referiu "a lamentável inversão da tendência de decréscimo, desde 2010, dos acidentes rodoviários e vítimas mortais". O Governo indica que o impacto da sinistralidade rodoviária é de 2,3 mil milhões de euros.