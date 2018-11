Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre carrinha e táxi faz três feridos no centro do Porto

Acidente fez três feridos, dois deles encarcerados.

11:44

Uma colisão entre uma carrinha e um táxi fez esta segunda-feira três feridos, dois deles encarcerados, na rua de Serpa Pinto, no Porto.



As vítimas tiveram de ser retiradas pelos bombeiros e posteriormente transportadas para o hospital por precaução, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar.



O acidente provocou grandes constragimentos no trânsito no centro do Porto.