Camião carregado de animais tomba sobre vivenda em Elvas

Não há registo de feridos, mas os muros da casa e várias árvores da rua ficaram destruídas.

13:25

Um camião que transportava animais despistou-se esta quinta-feira numa rua de Elvas, tendo tombado para o quintal de uma vivenda na Rua João Franco do Vale, no centro da cidade.



Segundo os bombeiros locais, o embate da viatura - de matrícula espanhola - não fez feridos, mas provocou danos avultados na moradia. O muro que dá para a rua foi derrubado, tal como várias das árvores que estavam no passeio. Vários detritos escorregaram para a zona da piscina da moradia.







O acidente ocorreu por volta das 12h00 desta quinta-feira. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os danos causados pelo despiste do pesado.