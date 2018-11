Despiste de camião fere condutor e corta EN 326 em Arouca

O condutor sofreu ferimentos ligeiros.

Um camião despistou-se, esta segunda-feira na EN326, em Cabeçais, Arouca e feriu o condutor de 47 anos.

O alerta chegou aos bombeiros pelos 16h50. O camião, que transportava madeira, seguia no sentido Escariz para Cabeçais, quando se despistou e ficou atravessado na via. A estrada ficou cortada nos dois sentidos algumas horas.

O condutor sofreu ferimentos ligeiros. Teve que ser desencarcerado da viatura e depois transportado ao Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

A GNR esteve no local e investiga as causas do aparatoso acidente.