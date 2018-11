Acidente à saída da Ponte 25 de Abril corta trânsito de Sul para Norte

Choque entre duas viaturas ligeiras e um camião fez um ferido. Via foi reaberta parcialmente pelas 10h35.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:42

O trânsito na avenida da Ponte 25 de Abril foi cortado, pouco antes da saída para as Amoreiras, no sentido Almada-Lisboa, devido a um acidente que envolveu duas viaturas ligeiras e um camião. Um ferido teve de ser assistido no local pelo INEM.

O acidente ocorreu pelas 08h50 e obrigou de imediato ao corte de duas das três faixas. Para socorro à vítima e retirada das viaturas acidentadas foi depois cortada toda a via, situação que se mantinha pelas 09h40.



Por volta das 10h35, a circulação foi restabelecida a duas faixas, continuando cortada uma das vias.



As filas de trânsito chegam à Margem Sul, e atingem a zona de Santa Marta de Corroios.