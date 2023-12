Márcio Mendes Rocha, de 50 anos, e o marido, de 44, queriam ter filhos. Em outubro, Márcio foi ao Brasil. Com a ajuda de duas advogadas e a troco de dinheiro, registou como filha biológica uma menina com menos de um mês de vida.



Falsificou documentos para garantir a guarda unilateral e, a 24 de outubro, trouxe a bebé para a habitação do casal, em Valongo.









