Casal suspeito de apoio à imigração fazia vida de luxo em Barcelos

Faziam vida de luxo, numa casa avaliada em milhões de euros, circundada por muros de pedra e dezenas de palmeiras, numa freguesia rural do concelho de Barcelos. Marisa e Pedro Fernandes, donos da PF Constructions, da MariBat Steel e de outras empresas que eram, segundo as suspeitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), usadas para recrutar cidadãos estrangeiros, que eram depois explorados em obras e empresas de diversos países europeus, não se coibiam de exibir luxos e tinham meio milhão em notas.O casal é suspeito de liderar uma rede que integra mais três empresários também de Barcelos e que terá lesado mais de 300 imigrantes, a quem retinham os passaportes e, com promessa de os legalizar, entregavam documentação falsa. Uma das vítimas, atualmente na Bélgica, descreveu aoque grande parte dos trabalhadores, "sobretudo africanos e brasileiros, não tem documentos legais". Esta terça-feira, na sede das duas empresas do casal, em Barcelinhos, ninguém respondeu às tentativas de contacto do