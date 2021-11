Um casal de jovens burlou uma mulher, na tarde de terça-feira, em Sobrosa, Paredes. À vítima, de 67 anos, disseram que iam abrir uma ourivesaria na localidade e pediram para fotografar os anéis que ela tinha nos dedos. Enquanto um deles lhe deu um perfume para cheirar, o outro retirou-lhe o ouro. Fugiram depois do local.





Este não é caso único naquela freguesia. Também na terça-feira, o casal utilizou o mesmo método - mas a vítima disse que não tinha artigos de ouro com ela. “Eles andam com um perfume e mostram até um catálogo às vítimas com outros artigos fotografados para a distrair”, contou a familiar de uma das lesadas. Os dois casos foram denunciados à GNR.