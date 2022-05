Um casal, de 28 e 27 anos, da freguesia de Alvalade, foi detido pela PSP de Lisboa por suspeitas de lenocínio tendo ficado com apresentações bissemanais às autoridades.A investigação, que decorreu durante vários meses, culminou com a detenção. Segundo a PSP, o casal financiava e vivia dos lucros do lenocínio, que ocultavam através da "promoção de massagens em redes sociais". Foram apreendidos 1000 €, oito telemóveis e um computador.