Azeredo Lopes volta atrás no discurso e admite encontro com diretor da PJ Militar no caso de Tancos

O antigo ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, compareceu esta terça-feira no tribunal de Santarém para mais uma sessão do julgamento referente ao processo

Azeredo Lopes começou por dizer que nunca se encontrou com o diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), acrescentando que nem sequer tinha o número de telefone do coronel. "Nunca tive o telefone do coronel Luís Vieira", reiterou o antigo ministro.

e TancosAzeredo confirmou ainda que Luís Vieira se mostrou desagrado com decisão da então PGR, que passou a investigação do assalto aos paióis para as mãos da PJ civil. O ex-ministro da defesa garantiu no entanto que Luís Vieira não lhe pediu para o ajudar a reverter esta situação.No entanto, pouco tempo depois Azeredo acabou por admitir um encontro com Luís Vieira a 03 de julho de 2017 - na véspera da visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Tancos.O antigo ministro disse que o encontro não foi em casa, mas sim nas imediações e que terá durado cerca de 15 min. Segundo Azeredo, aconteceu na sequência de um telefonema do coronel Luís Vieira.Ex-governante disse ainda que não foi um encontro secreto. O seu chefe de gabinete e o motorista também se encontravam la. Terá sido nesse dia que o coronel Luís Vieira lhe deu conta do telefonema de Joana Marques Vidal.