Centenas de doses de heroína e haxixe apreendidas em Pombal

O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal e do Posto Territorial de Guia, deteve quatro pessoas suspeitas do crime de tráfico de estupefacientes, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo uma nota de imprensa, a GNR informa que, no sábado, deteve um casal de 44 e 48 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes, em Pombal, na sequência de uma investigação que decorreu durante sete meses.

Os militares deram cumprimento a cinco mandados de busca, dos quais três domiciliários e dois em veículos, tendo apreendido 555 doses de heroína, dez doses de haxixe, cinco doses de cocaína, três armas de fogo, 60 munições, dois telemóveis, uma balança e uma viatura.

Um dos detidos tem antecedentes criminais por posse ilegal de arma, furto, roubo, burla, condução sem habilitação legal, condução perigosa, condução de veículo sob o efeito de álcool, introdução em local vedado ao público, ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes, e encontrava-se em liberdade condicional desde 2016.

No domingo, o Posto Territorial de Guia também deteve dois homens de 18 e 30 anos, por tráfico de droga, na localidade de Guia, concelho de Pombal.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, numa zona referenciado por consumo e tráfico de estupefacientes, os militares abordaram uma viatura, tendo o condutor durante a fiscalização admitido que tinha na sua posse 24 doses de haxixe, revela uma nota de imprensa.

Segundo a GNR, na sequência da ação e na mesma zona, foi ainda detido um segundo suspeito por tráfico de droga, culminando na realização de uma busca à sua residência onde apreenderam 1.502 doses de haxixe, 2,4 gramas de alucinogénios e 2.975 euros em numerário, proveniente da venda de produto estupefaciente.

