Centenas doam bens a vítimas de fogo em Monchique

187 voluntários da plataforma Ajuda Monchique ajudaram famílias afetadas.

Por Carla Marques Cordeiro e Rui Pando Gomes | 09:55

Um total de 228 pessoas já doaram vários bens às vítimas do incêndio que atingiu a serra de Monchique em agosto. As ajudas solidárias foram feitas através da plataforma Ajuda Monchique que, desde o incêndio, já conseguiu reunir 187 voluntários, vindos de todo o País, para dar apoio às muitas vítimas do fogo.



Segundo o CM apurou junto de uma fonte da plataforma Ajuda Monchique, 330 famílias afetadas pelos incêndios foram registadas e referenciadas por instituições públicas e privadas, sendo que cerca de 160 agregados familiares receberam bens alimentares e de primeira necessidade. Desde o incêndio, segundo os dados da mesma plataforma, 17 famílias já receberam mobílias, eletrodomésticos e ferramentas agrícolas, 85 agregados familiares tiveram apoio técnico e material para o restabelecimento de sistemas de água para consumo e rega e seis famílias foram apadrinhadas por outras que pretenderam prestar apoio.



Na última semana, o apoio solidário chegou de uma pessoa anónima que fez a doação de 25 colmeias, que já foram entregues a três apicultores que sofreram prejuízos elevados devido ao fogo que destruiu milhares de colmeias.



No total, já prestaram apoio 187 voluntários. Só durante a semana passada, 36 voluntários participaram nas atividades de apoio, incluindo quatro escuteiros que limparam casas e terrenos e seis terapeutas que realizaram terapias gratuitas.