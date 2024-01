Centro de saúde em Palmela fechado "para reunião" durante duas horas

O centro de saúde da Quinta do Anjo, em Palmela, fechou esta sexta-feira durante duas horas, "para reunião". O aviso foi afixado à porta desta unidade de saúde, que pede "a compreensão" dos utentes que ali se dirigiram entre as 13h e as 15h.

O CM questionou o Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, que não esclareceu qual era o motivo do encontro ou quais os envolvidos. Garante apenas que se tratou de "uma situação excecional" e que "toda a atividade agendada para o dia foi e está acautelada".

Utentes queixam-se, no entanto, que a situação é recorrente e que se repete noutras unidades de saúde.