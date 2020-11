CEO da Doyen, alegado alvo de Rui Pinto, ouvido em tribunal

Decorre esta terça-feira a 26.ª sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do processo Football Leaks, no qual o hacker está acusado de 90 crimes, incluindo tentativa de extorsão ao fundo desportivo Doyen, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso ilegítimo e acesso indevido.



Nesta sessão vai continuar a ser ouvido Nélio Lucas, CEO da Doyen, que irá finalizar o testemunho prestado há cerca de duas semanas. O fundo desportivo que está testemunha gere terá sido um dos alvos de Rui Pinto, segundo o Ministério Público.

