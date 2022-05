Uma operação da GNR que cercou todos os acessos a uma propriedade privada onde decorria uma festa rave na madrugada do dia 1 de maio, na zona de Arruda dos Vinhos, terminou com 17 detidos por tráfico de droga, quatro por condução sob efeito do álcool e 76 autos de contraordenação, 68 dos quais por consumo de substâncias proibidas.









