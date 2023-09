César Boaventura começa a ser julgado no Porto no âmbito do processo 'Operação Malapata'

César Boaventura começa a ser julgado, esta segunda-feira, no âmbito do processo 'Operação Malapata', no Tribunal de São João Novo, no Porto. O empresário de futebol está acusado de burla, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais.De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), estão em causa transferências de jogadores e vários milhares de euros que circularam em várias contas bancárias. César Boaventura está também indiciado pelo MP por "fabricar contratos de exploração de direitos de imagens, confissões de dívida e extratos bancários".O empresário dizia ser amigo de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica.Recorde-se que em Abril, César Boaventura revelou à CMTV que vive apenas com 600 euros por mês.