Empresário César Boaventura vai a julgamento no processo 'Operação Malapata'

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decidiu esta terça-feira levar a julgamento o empresário de futebol César Boaventura no âmbito do processo 'Operação Malapata' nos "exatos termos da acusação" do Ministério Público (MP).

No processo, que envolve transferências de jogadores e contas bancárias por onde circulavam, segundo o MP, "milhares de euros", o arguido vai responder por 10 crimes: cinco de burla qualificada, três de falsificação de documentos, um de fraude fiscal qualificada e outro de branqueamento de capitais.

A acusação do MP foi deduzida em dezembro de 2022, tendo o arguido requerido a abertura de instrução, fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento.