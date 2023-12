César Boaventura sai em liberdade após passar dois anos com pulseira eletrónica

O Tribunal do Porto decidiu a libertação de César Boaventura na última sessão do julgamento que decorre no âmbito do processo 'Operação Malapata'.O empresário com ligações ao Benfica, que responde por crimes de burla, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento, estava em prisão domiciliária há dois anos e passa agora para termo de identidade e residência.De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), Boaventura fabricou contratos de exploração de direitos de imagem, confissão de dívida e extratos bancários. Este arguido dizia ser amigo de Luís Filipe Vieira e que tinha milhões de euros.