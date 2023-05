Chama a polícia para controlar cão violento mas mata-o antes da chegada dos agentes

Um homem de 38 anos foi detido depois de ter matado um cão que atacava um familiar no Funchal, na ilha da Madeira. A PSP foi chamada inicialmente ao local pelo indivíduo, que disse precisar de ajuda para controlar um animal violento. Quando os agentes chegaram, perceberam que o canídeo tinha sido abatido, com recurso a uma arma ilegal.De acordo com um comunicado da PSP, o detido matou o animal de estimação com uma arma de fogo de calibre 6,35 mm, que foi posteriormente apreendida pelas autoridades.O familiar atacado pelo cão, de 67 anos, teve que ser transportado para o hospital.

O dono do cão "não estava habilitado com o curso de formação de detentores de cães perigosos ou potencialmente perigosos, estando ainda a ser averiguado as condições de licenciamento do referido animal", pode ler-se no comunicado.

O detido está indiciado pelos crimes de posse ilegal e utilização de arma de fogo não autorizada.