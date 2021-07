Chamas deixam rasto de destruição em Monchique

Incêndios: Portugal está preparado para uma nova vaga?

Cerca de 30 pessoas tiveram de ser este sábado retiradas de casa – 12 delas de um lar de idosos não licenciado no Sítio da Pereira, em Portimão – devido ao incêndio de grandes dimensões que começou a lavrar no concelho de Monchique e que rapidamente se dirigiu para Sul. Pelo caminho, as chamas deixaram um rasto de destruição: para lá do mato, arderamautomóveis e anexos com material agrícola.Além dos idosos retirados do lar, também foram retiradas pessoas de "duas ou três casas" no Sítio do Pereiro, segundo Richard Marques, comandante Operacional Distrital do Algarve. Também foram retiradas pessoas de habitações nas localidades de Vidigal Velho, Alcalar e Arão, para onde as chamas estavam a dirigir-se.