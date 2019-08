Chamas destroem camião na A2 em Grândola

Um pesado de mercadorias incendiou-se na madrugada desta sexta-feiraa quando circulava na A2, no sentido norte-sul, perto de Grândola.

O alerta para incêndio aconteceu às 05h30 da madrugada na A2 ao quilómetro 115,1. O condutor do camião saiu ileso tendo ainda conseguido desengatar o trator do reboque, evitando assim que o trator fosse consumido pelas chamas.

As chamas consumiram por completo o reboque e a mercadoria que transportava, nomeadamente marisco e carne.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Grândola com 12 operacionais, apoiados por 5 viaturas.

Para facilitar as operações de socorro a via esteve cortada ao trânsito durante uma hora.

As autoridades estiveram no local e vão agora investigar o que originou o incêndio que consumiu por completo o reboque do veiculo pesado.