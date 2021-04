Francesco Pelle, chefe de uma família mafiosa associada ao sindicato do crime ‘Ndrangheta, detido segunda-feira em Lisboa após dois anos de fuga a uma pena de prisão perpétua, em Itália, continuava esta quarta-feira à noite internado no Hospital de São José, doente com Covid-19, e o seu estado de saúde era "muito grave". Esteve mesmo em coma induzido e ainda corre perigo de vida, soube o CM de fontes policiais.O anú...