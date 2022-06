Um coordenador da PJ do Algarve esteve esta semana no Tribunal de Portimão a depor num julgamento de tráfico de droga com três arguidos (1 holandês e 2 portugueses). O responsável admitiu a utilização de um inspetor como ‘agente infiltrado’, precipitando assim a prática de crimes.













Desde o início do inquérito, em maio de 2021, que os advogados insistem que os arguidos, juntamente com Domenico Miserandino (um italiano entretanto despronunciado e solto), foram direcionados para um carro onde estavam 144 quilos de cocaína - e por isso presos.