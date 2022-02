Chefe da segurança de Eduardo Cabrita recebe apoio jurídico da PSP

Nuno Dias, elemento do Corpo de Segurança Pessoal da PSP e que era chefe da segurança de Eduardo Cabrita no dia do atropelamento mortal na A6, em Évora, requereu apoio jurídico à força de segurança, que lhe foi concedido por despacho do diretor nacional, apurou o CM.









Este apoio está previsto no estatuto policial. Nuno Dias foi constituído arguido quinta-feira, após ser interrogado durante cerca de uma hora sobre o caso da morte de Nuno Santos, colhido pelo carro oficial do então ministro da Administração Interna, em junho de 2021.