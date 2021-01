Cinco pessoas ficaram esta quarta-feira feridas, mas apenas duas foram ao hospital, depois de o carro em que seguiam ter chocado com um camião em Gradil, no concelho de Mafra. "O carro despistou-se no gelo e bateu na galera do camião. Três eixos foram arrancados e os pneus rebentados", disse ao CM Bruno Gonçalves, condutor do pesado.



A EN8 esteve cortada cerca de hora e meia devido aos trabalhos. Os feridos foram hospitalizados.

