Uma colisão entre dois automóveis, ocorrida este sábado de madrugada na A7, no sentido Ribeira de Pena-Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, provocou um morto e três feridos. A vítima mortal é um homem que completava 69 anos.



O acidente aconteceu ao quilómetro 96, já muito perto da área de serviço do Alvão.









