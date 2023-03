Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num choque em cadeia envolvendo sete viaturas, na manhã desta quarta-feira, no Túnel do Grilo, em Lisboa.



A vítima em estado grave foi transportada para o Hospital de S. José e os outros quatro feridos foram levados para o Hospital de Santa Maria.





O acidente obrigou ao corte de duas faixas, causando filas de trânsito.O alerta foi dado às 10h00 e para o local foram mobilizados 15 operacionais, incluindo os Bombeiros Voluntários de Camarate e a PSP.