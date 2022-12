Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na saída do Túnel do Grilo, sentido Alverca-Odivelas, na manhã desta sexta-feira provocou um ferido grave. A vítima ficou encarcerada.O alerta foi dado pelas 6h20. O trânsito esteve condicionado, por cerca de duas horas, para o desencarceramento do ferido e para as respetivas limpezas.A vítima foi levada para o Hospital de Santa Maria.Estiveram no local, os Bombeiros Voluntários de Camarate, a PSP e a Assistência em Viagem.