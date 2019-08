Choque em cadeia faz um morto e fere dois bombeiros na A1 em Santarém

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, das quais dois bombeiros, esta terça-feira à noite na sequência de uma colisão entre quatro viaturas na freguesia de Póvoa da Isenta, em Santarém.



Um dos bombeiros ficou em estado grave e outro ficou com ferimentos considerados leves.



CM que o acidente ocorreu na A1 ao quilómetro 61, no sentido Norte - Sul.



Segundo a mesma fonte, inicialmente houve uma colisão entre dois veículos. Uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Pernes que circulava na autoestrada viu o acidente, parou para prestar socorro e foi abalroada por um quarto veículo.



O acidente, que ocorreu cerca das 23h00, obrigou ao ao corte do trânsito naquele sentido, não havendo, para já, previsão para a normalização da circulação rodoviária.



Foram mobilizados para o local da ocorrência 27 operacionais apoiados por 11 viaturas.