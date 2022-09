Choque em cadeia na VCI provoca sete feridos

Um choque em cadeia que envolveu quatro carros provocou sete feridos, esta manhã, na Via de Cintura Interna (VCI), sentido Freixo-Arrábida, em Ramalde, Porto. As vítimas foram levadas para o Hospital de S. João.

O acidente aconteceu, pelas 11h25, junto aos radares, na zona da Prelada, na via da direita. No socorro estiveram várias equipas do INEM e operacionais dos Bombeiros de S. Mamede de Infesta. As vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram hospitalizadas por precaução. A VCI esteve condicionada naquele troço, durante cerca de uma hora.

A PSP esteve no local e investiga as causas do choque em cadeia.