Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque entre motos mata jovem de 16 anos no Estoril

Acidente fez ainda um ferido ligeiro, na tarde desta segunda-feira. Marginal está cortada no sentido Lisboa-Cascais.

15:39

Um motociclista morreu e outro ficou ferido na colisão entre três motociclos que aconteceu por volta das 14h20 desta segunda-feira na Estrada Marginal, na zona do Estoril.



Segundo Ricardo Pires, comandante dos Bombeiros do Estoril, a vítima mortal é um jovem de 16 anos.



O acidente aconteceu no sentido Lisboa-Cascais e está a condicionar o trânsito nessa direção. A PSP confirma o sinistro na página de Facebook do Comando de Lisboa







O alerta para o acidente chegou às autoridades pelas 14h30. Estão no local elementos dos bombeiros do Estoril e de Cascais, INEM e PSP, que investiga o acidente.