Chuva intensa provocou 26 inundações no Alentejo até às 22h00

A chuva intensa que caiu esta segunda-feira à noite no Alentejo provocou 26 inundações, até às 22h00, em vias públicas e habitações, sobretudo no distrito de Beja, sem causarem danos pessoais, disseram fontes da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que no distrito foram registadas 17 inundações, nos concelhos de Ferreira do Alentejo, Alvito, Beja e Aljustrel.

O concelho de Ferreira do Alentejo foi o mais afetado, no distrito de Beja, com 10 inundações, acrescentou a mesma fonte.

No distrito de Évora, de acordo com o CDOS, ocorreram nove inundações, nos concelhos de Estremoz, Évora, Alandroal e Portel, e uma queda de árvore, em Mora, tendo o concelho de Estremoz sido o mais afetado, com seis inundações.

Segundo o CDOS de Portalegre, no distrito, foram registadas apenas duas quedas de árvores durante o dia.