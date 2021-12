Homem de 80 anos morre em colisão entre automotora e veículo de mercadorias na Linha do Alentejo

Um homem com cerca de 80 anos morreu esta quarta-feira quando o veículo em que seguia foi abalroado por uma automotora perto de Alvito, no distrito de Beja, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o óbito do homem, que era o único ocupante do veículo ligeiro de mercadorias, foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na Linha do Alentejo, ao quilómetro 128, numa passagem de nível sem guarda, tendo o alerta sido dado às 18:55.

Fonte da GNR disse à Lusa que "não há feridos entre os passageiros da automotora".

Segundo o CDOS, os nove passageiros da automotora foram transportados pelos bombeiros de Alvito para Cuba e Beja.

Contactada pela Lusa, fonte da empresa Infraestruturas de Portugal disse que "a circulação ferroviária está cortada na Linha do Alentejo, entre Beja e Alvito, não havendo estimativa para a hora da sua reabertura".

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, 19 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.