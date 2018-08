Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista desaparecido no Gerês

Autoridades estão à procura de homem de 51 anos.

08:45

Um ciclista, de 51 anos, estava a ser procurado por várias equipas da GNR, Gerês, depois de ter falhado um encontro com a filha, em Campo do Gerês.



O homem, de Creixomil, Guimarães, estava incontactável.



As buscas prolongaram-se por várias horas e ainda decorriam na madrugada desta sexta-feira.